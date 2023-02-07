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18:00, 6 февраля 2023 года
Реализацию нацпроекта "Культура" в Орловской области обсудили на селекторном совещанииЕго провела Татьяна Голикова.
Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем также приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. Наш регион представляли первый заместитель губернатора Вадим Соколов и руководитель департамента культуры Наталья Георгиева.
– 2022 год был непростым, однако все поставленные задачи были выполнены. Большинство регионов достигли тех результатов, которые были заявлены, - отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Для Орловской области в 2023 году в федеральном бюджете заложено 111,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей СИЛАЕВ