Реализацию нацпроекта "Культура" в Орловской области обсудили на селекторном совещании

Его провела Татьяна Голикова.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем также приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. Наш регион представляли первый заместитель губернатора Вадим Соколов и руководитель департамента культуры Наталья Георгиева.

– 2022 год был непростым, однако все поставленные задачи были выполнены. Большинство регионов достигли тех результатов, которые были заявлены, - отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

