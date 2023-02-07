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14:51, 6 февраля 2023 года

На личный прием жителей Орловщины пригласил главный следователь региона

Глава следкома Петр Юдин выслушает жалобы 8 и 15 февраля.


Руководитель СУ СК РФ по Орловской области проведет личный прием граждан. С желающими рассказать о своих проблемах Петр Юдин встретится 8 и 15 февраля.

Чтобы попасть на прием к главному следователю региона, нужно записаться. Сделать это можно по телефону 8 (4862) 59-19-61.Запись заканчивается в 18.00 за день до приема.

Как сообщили в следкоме, 8 февраля прием начнется в 15.00, он пройдет в Управлении по адресу Комсомольская, 231. 
А 15 февраля Петр Юдин встретится с орловцами в Приемной Президента по адресу пл. Ленина, 1. 


Ольга СУПОНЕВА
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