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17:30, 6 февраля 2023 года Орловской области выделены миллионы рублей на финансирование жилищных сертификатов Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.





Распоряжением Правительства Российской Федерации Орловской области выделено 14,1 миллиона рублей на жилищные сертификаты для приобретения жилья. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



С помощью таких сертификатов можно улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты с более развитой инфраструктурой, или получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.



На сертификаты могут рассчитывать чернобыльцы, а также переезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.





Орловское Информбюро





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