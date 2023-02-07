Водоснабжение Заводского района Орла полностью восстановлено

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15:02, 6 февраля 2023 года
Водоснабжение Заводского района Орла полностью восстановленоКоммунальщики справились с последствиями аварии быстрее, чем планировали.
В Орле полностью восстановлено водоснабжение после ночной аварии. К 15.00 коммунальные службы справились с задачей.
О том, что авария устранена, сообщил мэр Юрий Парахин. Он отметил, что починить трубы и запустить воду удалось на три часа раньше, чем планировалось.
- Зима – это самое непростое время для коммунальных служб: высок риск возникновения аварийных ситуаций, а их устранение сопряжено с непростыми погодными условиями. В течение 10 часов на морозе и по пояс в воде – это колоссальный труд, который достоин уважения, - похвалил Парахин работников "Орелводоканала", который боролись с последствиями происшествия.
Фото: администрация Орла
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Ольга СУПОНЕВА