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8:00, 7 февраля 2023 года

В Орле открылась выставка ко Дню памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества

Экспозиция представлена в "Бунинке".


Выставка "Выполняя задание Родины" начала работу 6 февраля в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В боевых действиях за рубежом участвовало около полутора миллионов соотечественников, более 25 тысяч погибли.

На выставке представлены периодические издания: "Власть", "Родина", "Свободная мысль", "Огонек" и другие, где ученые, политологи, военные эксперты анализируют историю вопроса, - пояснили в пресс-службе.

Отдельный раздел посвящен участию российских вооруженных сил в специальной военной операции. Выставку можно посетить до 20 февраля.                                               

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Сергей СИЛАЕВ
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