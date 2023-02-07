В Орле открылась выставка ко Дню памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества

Экспозиция представлена в "Бунинке".

Выставка

"

правительства.

Выполняя задание Родины" начала работу 6 февраля в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Об этом сообщили в пресс-службе областного

15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В боевых действиях за рубежом участвовало около полутора миллионов соотечественников, более 25 тысяч погибли.



– На выставке представлены периодические издания: "Власть", "Родина", "Свободная мысль", "Огонек" и другие, где ученые, политологи, военные эксперты анализируют историю вопроса, - пояснили в пресс-службе.



Отдельный раздел посвящен участию российских вооруженных сил в специальной военной операции. Выставку можно посетить до 20 февраля.

(12+)