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15:17, 6 февраля 2023 года

Гонка "Лыжня России" в Орле пройдет 18 февраля

В других районах региона любители и профи лыжного спорта встретятся на дистанции уже 11 числа.


Ежегодную массовую гонку "Лыжня России" в Орле перенесли с 11 на 18 февраля. Причина тому - недостаточное количество снега. При этом в других районах региона спортивное событие пройдет, как и планировалось, 11 числа. 

На ближайшую субботу запланировано проведение "Лыжни России" в Ливнах и Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, Залегощенском, Должанском, Дмитровском, Новодеревеньковском, Новосильском и Знаменском районах.

Преодолеть лыжникам придется дистанции в 1,2 или 3 километра в зависимости от возраста. В районах участие в гонке примет порядка 600 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. 


Ольга СУПОНЕВА
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