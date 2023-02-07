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15:17, 6 февраля 2023 года
Гонка "Лыжня России" в Орле пройдет 18 февраляВ других районах региона любители и профи лыжного спорта встретятся на дистанции уже 11 числа.
Ежегодную массовую гонку "Лыжня России" в Орле перенесли с 11 на 18 февраля. Причина тому - недостаточное количество снега. При этом в других районах региона спортивное событие пройдет, как и планировалось, 11 числа.
На ближайшую субботу запланировано проведение "Лыжни России" в Ливнах и Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, Залегощенском, Должанском, Дмитровском, Новодеревеньковском, Новосильском и Знаменском районах.
Преодолеть лыжникам придется дистанции в 1,2 или 3 километра в зависимости от возраста. В районах участие в гонке примет порядка 600 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ольга СУПОНЕВА