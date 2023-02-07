Гонка "Лыжня России" в Орле пройдет 18 февраля

В других районах региона любители и профи лыжного спорта встретятся на дистанции уже 11 числа.

Ежегодную массовую гонку "Лыжня России" в Орле перенесли с 11 на 18 февраля. Причина тому - недостаточное количество снега. При этом в других районах региона спортивное событие пройдет, как и планировалось, 11 числа.



На ближайшую субботу запланировано проведение "Лыжни России" в Ливнах и Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, Залегощенском, Должанском, Дмитровском, Новодеревеньковском, Новосильском и Знаменском районах.



Преодолеть лыжникам придется дистанции в 1,2 или 3 километра в зависимости от возраста. В районах участие в гонке примет порядка 600 человек, сообщает

пресс-служба регионального правительства.