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8:30, 7 февраля 2023 года В Орловской области насчитали почти 330 тысяч домохозяйств Статистику представил Орелстат.





Как сообщает территориальный орган государственной статистики по региону, домохозяйства делятся на частные, коллективные и домохозяйства бездомных. – Понятие "домохозяйство" более широкое, чем семья, так как включает в себя и родственников, и не родственников, а может ограничиваться и одним членом. Во время переписи опрашиваемые люди сами определяли одним домохозяйством они живут или разными, - уточнили в ведомстве.

Статисты выяснили, что в Орловской области 328,3 тысяч частных домохозяйств, в которых проживает 98,9% населения. Число хозяйств, состоящих из одного человека, увеличилось с 81,5 тысяч до 134, 7 тысяч. Домохозяйств из двух человек – 90,4 тысяч, а число больших, где проживают шесть человек и более, зафиксировано 6,8 тысяч.





Сергей СИЛАЕВ





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