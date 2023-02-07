Главная » Новости



19:30, 6 февраля 2023 года В орловском музее Тургенева открылась выставка к юбилею Михаила Пришвина Исполнилось 150 лет со дня рождения певца русской природы и философа.





4 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения писателя-орловца Михаила Пришвина. К этой дате в музее Тургенева открылась выставка "Путешествие длиною в жизнь". В фонде музея – более двух тысяч предметов, принадлежащих писателю и его семье.



На выставке представлены семейные фото, предметы быта, фотоаппарат, которым сделано немало знаменитых пришвинских снимков.



Выставка работает по 28 февраля.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2