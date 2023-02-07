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9:00, 7 февраля 2023 года Орловская область за январь отгрузила в Китай более 7 тысяч тонн растительного масла А за последние полгода экспортировано свыше 26 тысяч тонн продукта.





Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В Поднебесную в январе направили 7 047 тонн рапсового нерафинированного масла. Об этом рассказали в пресс-службе управленияпо Орловской и Курской областям. В Поднебесную в январе направили 7 047 тонн рапсового нерафинированного масла. Экспортные партии соответствовали требованиям Китая. Напомним, растительное масло начало поступать азиатским партнерам из Орловской области с августа 2022 года.





Сергей СИЛАЕВ





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