Орловская область за январь отгрузила в Китай более 7 тысяч тонн растительного масла

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9:00, 7 февраля 2023 года
Орловская область за январь отгрузила в Китай более 7 тысяч тонн растительного маслаА за последние полгода экспортировано свыше 26 тысяч тонн продукта.
Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В Поднебесную в январе направили 7 047 тонн рапсового нерафинированного масла.
Экспортные партии соответствовали требованиям Китая. Напомним, растительное масло начало поступать азиатским партнерам из Орловской области с августа 2022 года.
Сергей СИЛАЕВ