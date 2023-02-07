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16:07, 6 февраля 2023 года В Орловской области на месяц ограничат движение большегрузов по региональным автодорогам Данная мера введена на период весенней распутицы – с 25 марта по 24 апреля.





В Орловской области с 25 марта по 24 апреля ограничат движение большегрузов по ряду автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Данная мера введена с целью сохранения трасс в условиях весенней распутицы.



Ограничения вводятся для автомобилей с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Здесь имеется целый перечень исключений. Например, под принятые меры не попадают пассажироперевозки, транспортировка почты и так далее.



С полным документом можно подробно ознакомиться, перейдя по этой ссылке. В документе представлен полный перечень дорог, попавших под принятое решение, а также исчерпывающий перечень исключений.





Орловское Информбюро





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