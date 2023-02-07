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19:00, 6 февраля 2023 года Орловская область дополнительно получит более 170 миллионов рублей на благоустройство территорий Распоряжение правительства РФ вступило в силу 1 февраля 2023 года.





"Телеграммы из Орла". Всего регион получит 520,8 миллиона рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги направят победителям всероссийского конкурса от Минстроя. Об этом сообщил тг-канал

– За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов, - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Сергей СИЛАЕВ





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