Орловская область дополнительно получит более 170 миллионов рублей на благоустройство территорий

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19:00, 6 февраля 2023 года
Орловская область дополнительно получит более 170 миллионов рублей на благоустройство территорийРаспоряжение правительства РФ вступило в силу 1 февраля 2023 года.
Всего регион получит 520,8 миллиона рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги направят победителям всероссийского конкурса от Минстроя. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
– За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов, - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Сергей СИЛАЕВ