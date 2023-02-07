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18:30, 6 февраля 2023 года Поддержка семей с детьми в Орловской области увеличилась более, чем в полтора раза В 2022 году на социальные выплаты направлено 1,35 миллиарда рублей.





Ирина Гаврилина. С 2019 года в Орловской области реализуется региональный проект финансовой поддержки при рождении ребенка. Выплаты ежегодно увеличивались.

Такие цифры привела руководитель департамента социальной защиты региона. С 2019 года в Орловской области реализуется региональный проект финансовой поддержки при рождении ребенка. Выплаты ежегодно увеличивались. Объем средств в 2019 году составлял 832 миллиона рублей, в 2022 сумма выросла до 1,35 миллиарда рублей. Кроме выплат по нацпроекту, на Орловщине действует система мер финансовой поддержки, которой в 2022 году охвачено более 33 тысяч семей.





Сергей СИЛАЕВ





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