Поддержка семей с детьми в Орловской области увеличилась более, чем в полтора раза

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18:30, 6 февраля 2023 года
Поддержка семей с детьми в Орловской области увеличилась более, чем в полтора разаВ 2022 году на социальные выплаты направлено 1,35 миллиарда рублей.
Такие цифры привела руководитель департамента социальной защиты региона Ирина Гаврилина. С 2019 года в Орловской области реализуется региональный проект финансовой поддержки при рождении ребенка. Выплаты ежегодно увеличивались.
Объем средств в 2019 году составлял 832 миллиона рублей, в 2022 сумма выросла до 1,35 миллиарда рублей. Кроме выплат по нацпроекту, на Орловщине действует система мер финансовой поддержки, которой в 2022 году охвачено более 33 тысяч семей.
Сергей СИЛАЕВ