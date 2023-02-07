Двое орловцев предстанут перед судом за разбой

|
|Главная » Новости
20:00, 6 февраля 2023 года
Двое орловцев предстанут перед судом за разбойРасследование уголовного дела завершилось.
Двое молодых людей из Орловской области обвиняются в разбое. Один из ребят – несовершеннолетний, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Следствие установило, что молодые люди 27 сентября 2022 года ночью находились рядом с одним из отделений банка на улице Металлургов Орла. Там они напали на местного жителя, избили его, а затем похитили у мужчины телефон, банковскую карту и деньги, после чего скрылись с места преступления.
– В настоящее время расследование завершено, обвиняемые полностью признали вину в совершенном преступлении, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением от прокурора.
Сергей СИЛАЕВ