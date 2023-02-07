Главная » Новости



16:50, 6 февраля 2023 года Гидроудар оставил без воды тысячи жителей Заводского района Орла Коммунальная авария произошла ночью 6 февраля. Ее последствия уже устранены. ГТРК "Орел" восстановила хронологию событий.





Ночью 6 февраля произошло отключение станции третьего подъема Южно-Кромского водозаборного узла. Кратковременное понижение напряжения привело к гидроударам, повредившим трубы водоснабжения.



Без воды остались тысячи жителей Заводского района. Для них был организован подвоз воды. Губернатор Андрей Клычков поручил оперативно ликвидировать последствия коммунальной аварии. Работы планировалось завершить к 18:00, но специалистам удалось вернуть воду в краны уже в 15:00.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2