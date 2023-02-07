В Орле семьям бойцов СВО доставят пять тонн картошки

Продукцию направят по 90 адресам.

Картофель на протяжении первых февральских выходных доставляли горожанам, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Миссия продолжается и в будни, сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Мы определили потребность в ней среди семей мобилизованных, составили списки. Позже к доброй миссии стали подключаться и другие фермерские хозяйства. В итоге набралось 122 мешка — это порядка 5 тонн картофеля. Она будет доставлена по 90 адресам, - рассказала заместитель начальника управления соцзащиты, опеки и попечительства администрации Орла Ирина Ковалева.



Фермеры предоставили 120 мешков отборного урожая. С 3 февраля доставлено уже 100 из них.