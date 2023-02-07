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17:08, 6 февраля 2023 года Для орловских солдат в районе Сватово формируется очередной гуманитарный груз В эту работу активно включился Сосковский район.





В Орловской области формируется новый гуманитарный груз для наших земляков, сражающихся в районе Сватово. В эту работу активно включились бизнес и жители Сосковского района. Его глава Роман Силкин назначен ответственным за сбор.



Солдатам передадут одежду, продовольствие, медикаменты, инструменты, посылки от родственников. Для желающих помочь реквизиты указаны в телеграм-канале Андрея Клычкова.





Орловское Информбюро





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