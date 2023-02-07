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17:44, 6 февраля 2023 года Андрей Клычков отметил наградами орловский педагогический актив Церемонию провели во время встречи главы региона с работниками Института развития образования.





6 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с работниками Института развития образования и педагогическим активом региона. Мероприятие прошло в рамках проекта "Учить. Вдохновлять. Развивать".



Глава области ознакомился с работой образовательных локаций, созданных на базе Института. С педагогами губернатор обсудил перспективы реализации нацпроекта "Образование" в регионе, вопросы патриотического воспитания и другие актуальные темы.



Также Андрей Клычков отметил наградами орловский педагогический актив. Как сообщает региональный информационный портал, Почетной грамотой Губернатора награждены учитель истории и обществознания СОШ № 11 Анастасия Игнатова, педагог допобразования детского сада № 48 Дарья Курасова, учитель математики и физики Троицкой СОШ Евгений Сурков. Медалью "За трудовые успехи" награждены старший методист отдела коррекционной педагогики Института развития образования Ольга Куликова и директор Бунинской СОШ Евгения Саковская. Юбилейным знаком "85 лет Орловской области" награждена старший методист отдела русского языка и литературы Института развития образования Маргарита Цыганкова.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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