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20:30, 6 февраля 2023 года Больше 140 пешеходных переходов в Орле не соответствуют нормам безопасности по освещенности Темнота – один из факторов аварийности. Из 17 аварий с погибшими, которые произошли в 2022-м году, 10 – наезды на пешеходов.





По данным городского УГИБДД, из 250 пешеходных переходов в Орле свыше 140 не соответствуют нормам безопасности по освещенности. Информация об этом передана мэрии. Между тем, темнота – один из факторов аварийности. Из 17 аварий с погибшими, которые произошли в 2022-м году, 10 – наезды на пешеходов.



Работы по освещенности города ведутся. К лету пять городских мостов получат более мощные светильники. Подробнее – в сюжете Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов





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