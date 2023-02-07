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20:50, 6 февраля 2023 года Орловские бармены отмечают профессиональный праздник Есть в этом ремесле и свои секреты.





6 февраля отмечается Международный день бармена. Профессиональные бармены сродни артистам. За их работой можно наблюдать с восхищением.



Есть в этом ремесле и свои секреты. С ними встретилась корреспондент ГТРК "Орел" Екатерина Габова.





Екатерина Габова





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