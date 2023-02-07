Главная » Новости



20:33, 6 февраля 2023 года В Орловской области продолжается работа по обновлению медицинской инфраструктуры В Кромскую ЦРБ поступило новое оборудование, а также идет закупка 14 машин для областных медучреждений.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о проводимой в регионе работе по обновлению медицинской инфраструктуры. Так, в Кромскую ЦРБ поступил автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов и глюкозы. Также идет закупка 14 легковых машин для областных медучреждений.



Губернатор заявил о том, что на этой неделе начинают работу выездные медицинские бригады. Специалисты из Орла будут выезжать в районные больницы для обследования и консультаций населения.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2