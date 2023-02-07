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20:47, 6 февраля 2023 года

На Орловщине закрыты на карантин 6 детсадовских групп и 89 классов в школах

Актуальную эпидемиологическую статистику по ОРВИ привел губернатор Андрей Клычков.


В Орловской области на карантин по ОРВИ закрыты 6 групп в детском саду Покровского района и 89 классов в 40 школах. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков. По сравнению с 3 февраля глава региона отметил снижение статистики на 0,2%.

Андрей Клычков призвал жителей региона не расслабляться и принять меры предосторожности против болезней.


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