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9:06, 7 февраля 2023 года За сутки в Орловской области никто не пострадал в ДТП и пожарах Всего произошло 9 аварий, а возгораний и вовсе не было.





Для экстренных служб Орловской области минувшие сутки выдались более-менее спокойными. Не зафиксировано пострадавших в ДТП и пожарах.



Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, всего за 6 февраля на территории Орловщины зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях обошлось без травмированных и жертв.



А по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, понедельник прошел без пожаров. Однако спасатели все же выезжали на помощь населению: транспортировали пациентку в автомобиль скорой помощи и освободили руку другой орловчанки от сильно сдавившего ее манжета тонометра. Всего вызовов у спасателей было 5.





Ольга СУПОНЕВА





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