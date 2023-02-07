В Орловской области машинист бульдозера предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности

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10:00, 7 февраля 2023 года
В Орловской области машинист бульдозера предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожностиМужчина не увидел человека и наехал на него в темное время суток.
Следователи завершили расследование уголовного дела. Установлено, что орловец 8 июля 2022 года находился на станции перегруза отходов в Заводском районе Орла, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
– Мужчина ненадлежаще исполнил свои профессиональные обязанности в нарушение действующей на предприятии инструкции и допустил наезд на постороннее лицо, которое в результате преступной небрежности от полученных травм впоследствии скончалось в медицинском учреждении, - отметили в ведомстве.
Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд.
Сергей СИЛАЕВ