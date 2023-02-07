В Орловской области задержали курьера телефонных мошенников

Пожилым людям причинен ущерб более чем в полмиллиона рублей.

УМВД России по Орловской области. Полицейским стало известно о мошенничестве, когда в одно из отделений обратилась амчанка. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей и представился сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе

Затем мошенник попросил деньги за избежание ответственности родственника орловчанки, который якобы попал в ДТП. Женщина согласилась и передала курьеру 77 тысяч рублей. Его и задержали полицейские.

– Данный гражданин был задержан благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из Курской области, где, предположительно, совершил ряд аналогичных преступлений. Оперативники МО МВД России "Мценский" доставили подозреваемого на Орловщину, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пояснил, что нашел "работу" в мессенджере. В дальнейшем стражи порядка выяснили, что он может быть причастен к двум аналогичным преступлениям, совершенным на территории Мценского района.