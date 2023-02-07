В Орле для ребят из детского сада №73 провели викторину

Юные орловцы могли почувствовать себя героями сказок.

В детском саду №73 Орла компенсирующего вида 130 воспитанников. Все ребята имеют офтальмологические диагнозы.

Книги у этих ребят не похожи на обычные: их можно не только читать, но и трогать, к примеру, оторвать деталь, а потом приклеить ее обратно. В игровой форме детям рассказали про творчество Алексея Толстого и провели небольшую викторину.



Именно встречи с любимыми героями помогают каждому ребенку поверить в сказку и в то, что в жизни перед ними открыты все двери. Смотрите подробности в нашем сюжете.