Орловские борцы выступят на первенстве страны

Они заработали это право на турнире в областной столице.

В Орле прошло первенство ЦФО по вольной борьбе. На ковры вышли около 300 спортсменов. Орловские борцы улучшили результаты по сравнению с прошлым годом, получив два золота, одно серебро и две бронзы.

Победители поедут на первенство России.

Окружной турнир – начало спортивного года и для большинства спортсменов и для нашей федерации спортивной борьбы, которая была признана лучшей в области по итогам прошлого года.

О задачах на турнир организаторов и спортсменов – в материале Анастасии Дороховой.