Орловские борцы выступят на первенстве страны

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12:30, 7 февраля 2023 года
Орловские борцы выступят на первенстве страныОни заработали это право на турнире в областной столице.
В Орле прошло первенство ЦФО по вольной борьбе. На ковры вышли около 300 спортсменов. Орловские борцы улучшили результаты по сравнению с прошлым годом, получив два золота, одно серебро и две бронзы. Победители поедут на первенство России.
Окружной турнир – начало спортивного года и для большинства спортсменов и для нашей федерации спортивной борьбы, которая была признана лучшей в области по итогам прошлого года.
О задачах на турнир организаторов и спортсменов – в материале Анастасии Дороховой.
Анастасия Дорохова