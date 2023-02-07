Главная » Новости



11:09, 7 февраля 2023 года Государственная поддержка закупки общественного транспорта для регионов В период 2023–2024 гг. на обновление транспорта в регионах будет выделено из средств ФНБ 44 млрд. рублей.





В планах Государственной транспортной лизинговой компании запланирована закупка 4130 автобусов различной модификации. В 2023 г. будет приобретено 1990 автобусов. В 2024 г. планируют приобретение 2140 автобусов. После закупки автобусы будут переданы в лизинг транспортным компаниям в регионе на 7 лет под 6,8% годовых.



Доля средств ФНБ в общем объёме финансирования этого проекта составит 60%



- Такой подход позволит обновить автобусные парки и, как следствие, повысить транспортное обслуживание населения. За счет новых машин повыситься комфорт перевозок, удобство пассажиров, - отметил доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Ноздрин.



Стоит отметить, что в городе Орел парк «ТТП» в начале декабря прошлого года пополнился новыми автобусами. На маршруты № 15, 16, 9, 48 вышло 28 новых ЛИАЗов.







Новости СМИ2