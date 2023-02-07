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11:30, 7 февраля 2023 года Крепеж из Орловской области использовали для строительства Амурского моста Переправа соединит Благовещенск с федеральной трассой.





"Телеграммы из Орла". Высокопрочный крепеж использовали для строительства нового двухкилометрового моста в Амурской области. Об этом сообщил тг-канал. Высокопрочный крепеж использовали для строительства нового двухкилометрового моста в Амурской области. Он соединит центр региона – Благовещенск – с федеральной трассой "Амур". Детали доставили с Орловского сталепрокатного завода.





Сергей СИЛАЕВ





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