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12:00, 7 февраля 2023 года

В Орле суд признал незаконным брак местной жительницы с иностранцем

Установлено, что поженилась парочка лишь ради постановки мужчины на миграционной учет.


В Орле местную жительницу уличили в создании фиктивного брака. Установлено, что заключила союз с иностранцем только ради постановки того на миграционный учет.

Проверку провела прокуратура. Удалось установить, что в 2022 году орловчанка вышла замуж за уроженца Кыргызской республики без намерения реального создания семьи. Все затеяли они в корыстных целях. Однако суд поставил точку в деле о фиктивной семье.

Прокурором Северного района Орла в суд направлено исковое заявление о признании заключенного брака недействительным. Судом требования прокурора удовлетворены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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