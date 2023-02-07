Орловца, состоящего на учете в наркодиспансере, лишили водительских прав

Установлено, что с февраля 2020 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении в БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер" , ему установлен диагноз, входящий в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами,

- рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Так что по решению суда, водительское орловца аннулировали.



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