Орловца, состоящего на учете в наркодиспансере, лишили водительских прав

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13:00, 7 февраля 2023 года
Орловца, состоящего на учете в наркодиспансере, лишили водительских правДиагноз мужчины не позволяет ему водить автомобиль.
В Орловской области суд признал недействительными водительские права мужчины, состоящего на учете в наркодиспансере. По медицинским показаниям жителю Урицкого района за руль нельзя, однако у него были права сроком действия до 2024 года.
- Установлено, что с февраля 2020 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении в БУЗ ОО "Орловский наркологический диспансер" , ему установлен диагноз, входящий в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Так что по решению суда, водительское орловца аннулировали.
Фото из архива
Ольга СУПОНЕВА