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13:30, 7 февраля 2023 года
Орловская область перевыполнила план по переселению из аварийного жилья на 40%Регион вошел по показателю в пятерку в Центральном Федеральном округе.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", Орловщина перевыполнила плановые показатели в 2019-2022 годах. Работу проводят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
С 1 января 2023 года расселили 26,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новоселье отметили 1,81 тысяч орловцев.
Лидеров среди регионов ЦФО стали Ивановская, Ярославская, Владимирская и Белгородская области.
Сергей СИЛАЕВ