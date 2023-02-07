За срыв капремонта дома в Орле подрядчика оштрафовали и внесли в черный список

Речь идет о многоэтажке по Октябрьской, 50.

Крупную сумму вынуждена заплатить подрядная фирма, ремонтировавшая, да так и не отремонтировавшая многоквартирный дом. Сорван срок ремонта многоэтажки практически в самом центре Орла, по Октябрьской, 50.



Подробнее о незадавшемся капремонте рассказали в прокуратуре области. Контракт на работу был заключен "Региональным фондом капремонта" еще летом 2021, сроком окончания работ по договору значилось 1 июня 2022. Однако дом и по сей день стоит со снятой с фасада штукатуркой. А к другим ремонтным работам подрядная фирма вообще не приступила.



- П остановлением мирового судьи ООО "Инженерные технологии" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 4,6 млн рублей. В октябре 2022 договор с компанией расторгнут в одностороннем порядке. Решением УФАС России по Орловской области данная организация включена в реестр недобросовестных подрядных организаций , - пояснили в пресс-службе ведомства.



Сейчас идет подготовка документов для проведения нового конкурса по поиску более ответственной фирмы, которая сможет провести ремонт. В прокуратуре отмечают, что ситуация с домом №50 остается на контроле силовиков.



