Пациенты областной детской поликлиники Орла получили подарки

ГТРК "Орел" провела акцию в День улыбок.

Ребята, которые не смогли пойти в школу или детский сад, должны были выполнить простые задания. После успешного выполнения орловцы получали шоколадки и шарики.

Подарить улыбку и подарки от ГТРК "Орел" мы решили и юным пациентам онкоотделения. Сейчас здесь на активном лечении в отделении 22 ребенка, примерно половина из них оказалась в больнице.