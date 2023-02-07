Пациенты областной детской поликлиники Орла получили подарки

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12:27, 7 февраля 2023 года
Пациенты областной детской поликлиники Орла получили подаркиГТРК "Орел" провела акцию в День улыбок.
Ребята, которые не смогли пойти в школу или детский сад, должны были выполнить простые задания. После успешного выполнения орловцы получали шоколадки и шарики.
Подарить улыбку и подарки от ГТРК "Орел" мы решили и юным пациентам онкоотделения. Сейчас здесь на активном лечении в отделении 22 ребенка, примерно половина из них оказалась в больнице.
Часто людям с таким диагнозом бороться помогает лишь надежда на лучшее. И задача каждого из нас – подарить хотя бы маленькую радость в этой большой борьбе. Подробности в нашем сюжете.
Татьяна Тимохина