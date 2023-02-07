В Орле открылась горячая линия о безопасности косметики и парфюмерии

Жители региона могут задать вопросы специалистам Роспотребнадзора.

В Орловской области с 6 февраля начала работать горячая линия по вопросам безопасности парфюмерии и косметики. На вопросы орловцев ответят специалисты Роспотребнадзора.



- В опросы, в том числе о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции, защиты прав потребителей можно задать в рабочие дни с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45), - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.



Линия будет работать до 17 февраля.



Вот телефоны:





Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41 52 52, 8 (4862) 42 29 67, 8 (4862) 42 26 59;

- Консультационный центр для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области": 8(4862) 75 02 76;

- территориальный отдел в г. Мценске: 8 (48646) 4 15 39;

- территориальный отдел в г. Ливны: 8 (48677) 7 13 34;

- территориальный отдел в п. Кромы: 8 (48643) 2 15 98;

- территориальный отдел в п. Верховье: 8 (48676) 2 47 27.



