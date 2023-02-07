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12:52, 7 февраля 2023 года На каждого орловца в среднем приходится 150 тысяч рублей вкладов в банках В России наш регион занимает 44 место по количеству вкладов у населения.





Опубликован рейтинг регионов России по количеству вкладов в банках у населения и по суммам этих вкладов. Согласно статистике, на каждого орловца в среднем приходится 150 тысяч рублей.



Такие данные приводит РИА Рейтинг. Орловщина в стране занимает 44-е место по количеству вкладов у населения. На первой строчке расположилась Москва. Причем лидирует столица с большим отрывом: здесь в среднем на одного жителя приходится порядка миллиона рублей на вкладах.





Ольга СУПОНЕВА





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