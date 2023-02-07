В Орле собирают ноутбуки для военнослужащих

Технику, пусть старенькую, главное рабочую, можно принести в пункты приема гуманитарной помощи.

В Орловской области объявлен сбор ноутбуков для нужд наших военнослужащих. Это может быть не новая техника, главное, рабочая. Принести компьютеры можно в пункты приема гуманитарной помощи.



Передать можно ноутбуки и планшеты. Применение им в зоне боевых действий точно найдется.



- У кого-то они лежат дома, забытые и бесполезные, где-то лежат, списанные на производстве. Мы им дадим вторую жизнь – обновим, настроим и оперативно отправим нашим бойцам, туда, где техника пригодится для выполнения боевых задач, - написал в своем телеграм-канале Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова.



Принести технику можно по адресам: Центр "Патриот57" (ул. Привокзальная, д. 8) или администрацию Орловского муниципального округа (ул. Полярная, д. 12)