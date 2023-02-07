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14:10, 7 февраля 2023 года

В Орле собирают ноутбуки для военнослужащих

Технику, пусть старенькую, главное рабочую, можно принести в пункты приема гуманитарной помощи.


В Орловской области объявлен сбор ноутбуков для нужд наших военнослужащих. Это может быть не новая техника, главное, рабочая. Принести компьютеры можно в пункты приема гуманитарной помощи.

Передать можно ноутбуки и планшеты. Применение им в зоне боевых действий точно найдется. 

У кого-то они лежат дома, забытые и бесполезные, где-то лежат, списанные на производстве. Мы им дадим вторую жизнь – обновим, настроим и оперативно отправим нашим бойцам, туда, где техника пригодится для выполнения боевых задач, - написал в своем телеграм-канале Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова.

Принести технику можно по адресам: Центр "Патриот57" (ул. Привокзальная, д.  8) или администрацию Орловского муниципального округа (ул. Полярная, д. 12)

Фото из архива 



Ольга СУПОНЕВА
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