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17:30, 7 февраля 2023 года Молодые дарования Орловщины выступили с концертом перед родной публикой Этой традиции уже больше двух десятилетий.





В орловском драмтеатре с концертом перед зрителями выступили молодые дарования Орловщины. Этому проекту Орловской государственной филармонии уже более двух десятилетий. На сцене под руководством худрука и главного дирижера Василия Шкапцова выступили юные и талантливые орловцы: Артем Логутков, Федор Орлов, Арсений Ковалев, Максим Козлов, Степан Бачевич, Даниил Штабель, Владимир Леви.



Все они выпускники орловских музыкальных школ, продолжают обучение в Москве и Санкт-Петербурге. За плечами у них уже есть опыт больших выступлений, но все они в феврале неизменно приезжают в Орел.





Эва Стасюлевич





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