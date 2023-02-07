В Ливнах не будет массовых гуляний на Масленицу

Вслед за другими регионами России, орловские города отменяют масштабные мероприятия.

В городе Ливны, второму по численности населения в Орловской области, не будет массовых гуляний на Масленицу. Вслед за другими российскими регионами, орловские города отменяют масштабные празднования.



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