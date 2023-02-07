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14:30, 7 февраля 2023 года

В Орловской области проиндексировали социальные пособия на 11,9%

Размер выплат увеличен с 1 февраля 2023 года.


Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Орловской области.

Материнский капитал на первого ребенка составляет 586 946,72 руб. Та же сумма полагается, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители не использовали сертификат. Те родители, кто воспользовался сертификатом, на второго ребенка получат выплаты 188 681,53 руб.

Проиндексирована ежемесячная денежная выплата и входящий в его состав набор социальных услуг. Стоимость набора с 1 февраля – 1 469,74 руб.

Увеличивается на 11,9% пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, выплаты тем, кто подвергся воздействию радиации.

Изменится и размер пособий по обязательному социальному страхованию. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 383 178,60 руб, по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим орловцам - 33 281,80 руб, единовременное пособие при рождении ребенка – 22 909,03 руб.

Также проиндексированы страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также пособие на погребение. В Орловской области проиндексированный размер с этого месяца составляет 7793,48 рублей.

 




Сергей СИЛАЕВ
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