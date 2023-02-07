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14:38, 7 февраля 2023 года Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Должанском районе Губернатор Орловской области уже посетил Урыновскую школу, которую в этом году ждет капитальный ремонт, а также заглянул в Родниковский культурно-досуговый центр.





7 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков находится в рабочей поездке по Должанскому району. Глава региона уже посетил Урыновскую школу. В учебном заведении губернатор ознакомился с работой Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". К слову, его посещают все ученики школы.



Урыновскую школу в этом году ждет капремонт. На него выделят более 35 миллионов рублей. Еще порядка 10 миллионов направят на закупку современного оборудования и учебных материалов. Работы завершат к новому учебному году.



Также глава региона посетил Родниковский культурно-досуговый центр, капитально отремонтированный в прошлом году. Сегодня это место является культурным центром Козьма-Демьяновского сельского поселения.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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