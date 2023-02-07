Некоторым орловцам разрешили бесплатно хранить оружие в Росгвардии

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15:00, 7 февраля 2023 года
Некоторым орловцам разрешили бесплатно хранить оружие в РосгвардииОставить его могут призванные в рамках частичной мобилизации.
В орловской Росгвардии напомнили, что некоторые жители региона могут воспользоваться правом на бесплатное хранение оружия в ведомстве. Речь идет о мужчинах, призванных в рамках частичной мобилизации.
Такая возможность появилась в соответствии с принятыми в конце декабря 2022 года поправками в закон "Об оружии".
- В настоящее время законодательно закреплена возможность для всех категорий граждан, проходящих военную службу в рамках частичной мобилизации, передавать оружие и боеприпасы на ответственное хранение в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявителя. После увольнения мобилизованных граждан с военной службы или прекращении контракта о пребывании гражданина в добровольческом формировании сотрудники Росгвардии возвращают оружие и боеприпасы владельцам при отсутствии препятствующих оснований, - пояснили пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
Хранение это безвозмездное.
Ольга СУПОНЕВА