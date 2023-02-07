Некоторым орловцам разрешили бесплатно хранить оружие в Росгвардии

Оставить его могут призванные в рамках частичной мобилизации.

В орловской Росгвардии напомнили, что некоторые жители региона могут воспользоваться правом на бесплатное хранение оружия в ведомстве. Речь идет о мужчинах, призванных в рамках частичной мобилизации.



Такая возможность появилась в соответствии с принятыми в конце декабря 2022 года поправками в закон "Об оружии".