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15:30, 7 февраля 2023 года МФЦ на улице Ленина в Орле временно прекратит предоставление услуг Ограничения продлятся с 09:00 до 10:00 8 и 15 февраля.





Отдел МФЦ по городу Орлу и Орловскому муниципальному округу (г. Орел, ул. Ленина, д. 1) 8 и 15 февраля с 09:00 до 10:00 не будет предоставлять государственные и муниципальные услуги из-за проведения "методического часа". Данные услуги в это время можно получить в МФЦ Северного района (г. Орел, ул. Рощинская, д. 21).





Орловское Информбюро





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