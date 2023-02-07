В Орловской области более семи тысяч человек научились оказывать первую медицинскую помощь

Они поучаствовали в курсах от Красного Креста в 2022 году.

Работа продолжается и сейчас. В 2023 году начнут проводиться мастер-классы для взрослых. Новые волонтеры оканчивают обучение и готовы делиться знаниями с другими.

Методика построена не просто на лекциях и упражнениях. Ребята отрабатывают конкретные ситуации, в которых может понадобиться первая помощь. Подробности в нашем сюжете.