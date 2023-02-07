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14:48, 7 февраля 2023 года

В Орле проиндексированы расходы на похороны

С февраля 2023 года сумма вырастет до 7 793 рублей.


В Орле проиндексировали расходы на погребение. С 6 964 рублей с февраля 2023 года сумма вырастет до 7 793 рублей.

Решение это сегодня было принято во время внеочередной сессии горсовета, которую 7 февраля провел его председатель Василий Новиков. Речь идет о гарантированных услугах, связанных с похоронами, предоставляемых жителям областного центра. Сюда входит оформление документов, предоставление и доставка гроба, транспортировке покойного до кладбища и собственно само погребение.

Оказывает эти услуги муниципалитет через специализированное предприятие, в данном случае обязанность возложена на МУП "Ритуально-обрядовые услуги". 

Фото из архива




Ольга СУПОНЕВА
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