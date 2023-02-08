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9:00, 8 февраля 2023 года Занятие по оказанию первой медпомощи в Орле состоится 18 февраля Курсы для всех желающих научиться действовать в экстренной ситуации проводятся бесплатно.





В Орле запланировано очередное занятие по оказанию первой медицинской помощи. Ближайшее пройдет 18 февраля.



Курсы организованы горадминистрацией совместно с региональным отделением "Красного креста". Все желающие могут научиться действиям в экстренной ситуации.



С собой нужно взять туристический коврик (одеяло), 4 бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, одноразовую пеленку 60*90, жгут, сменную обувь.



Предварительно нужно записаться.







Ольга СУПОНЕВА





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