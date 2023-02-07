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15:00, 7 февраля 2023 года

В Орле направят свыше 150 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности

Это позволит разморозить лицевые счета детских садов и школ.


7 февраля в Орле прошло внеочередное заседание городского совета. Одним из вопросов стало утверждение изменений в бюджет областной столицы. Чуть более 150 миллионов рублей из зарезервированных ассигнований направили на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Около 113 миллионов рублей из этой суммы пойдет на разморозку лицевых счетов детских садов и школ.

25 миллионов рублей будет потрачено на погашение кредиторской задолженности по взносам на капремонт общего имущества многоквартирных домов, почти 10 миллионов уйдут на аналогичные выплаты по программе наказов избирателей.


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