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15:13, 7 февраля 2023 года
В Орле на мосту "Дружба" планируют установить дополнительные металлические отбойникиОни должны защитить пешеходов от грязи из-под колес.
Тему подняли 7 февраля на совещании в Орловском городском совете народных депутатов. Администрация города проработала несколько вариантов защиты пешеходный части переправы, сообщили в пресс-службе орловского горсовета.
Первый заместитель мэра Вадим Ничипоров пояснил, что лучшим вариантом будет установка дополнительного отбойного бруса, так как экраны из оргстекла могут быстро сломаться, к тому же они помешают уборке города.
Заместитель председателя горсовета Владимир Негин поинтересовался, решит ли это проблему с защитой пешеходов. Ничипоров ответил, что проблема уйдет на 90%, однако останется зазор для уборки размером 2-3 сантиметра.
Сергей СИЛАЕВ