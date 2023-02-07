В Орле на мосту "Дружба" планируют установить дополнительные металлические отбойники

Они должны защитить пешеходов от грязи из-под колес.

Тему подняли 7 февраля на совещании в Орловском городском совете народных депутатов. Администрация города проработала несколько вариантов защиты пешеходный части переправы,

в пресс-службе орловского горсовета.

Первый заместитель мэра Вадим Ничипоров пояснил, что лучшим вариантом будет установка дополнительного отбойного бруса, так как экраны из оргстекла могут быстро сломаться, к тому же они помешают уборке города.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин поинтересовался, решит ли это проблему с защитой пешеходов. Ничипоров ответил, что проблема уйдет на 90%, однако останется зазор для уборки размером 2-3 сантиметра.