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18:00, 7 февраля 2023 года Орловский храм передал гуманитарную помощь мобилизованным землякам Посылку из родного региона получили воины-артиллеристы.





Прихожане Троицкого храма Орла собрали гуманитарную посылку для наших земляков-артиллеристов, призванных в рамках частичной мобилизации. В груз вошел важный на передовой квадрокоптер. Также в посылку включили медицинские средства для оказания первой помощи, одежду, продовольствие.



Приход продолжит поддерживать участников СВО. Если есть желание помочь, то контакты указаны на сайте Орловской митрополии.





Орловское Информбюро





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