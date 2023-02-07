вторник 7.02.2023 19:30:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:28, 7 февраля 2023 года

В Орловской области за четыре года мусорной реформы от стихийных свалок освободили участки размером в 95 футбольных полей

В 2019 году в Орловской области, как и по всей стране, стартовала мусорная реформа. Одной из ее целей стало выявление и ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО).


Под несанкционированными свалками подразумеваются ТКО объемом более одного кубометра, размещенные в непредназначенных для этого местах (оврагах, лесопосадках и т.д.).

На момент старта мусорной реформы в Орловской области было зафиксировано 145 несанкционированных свалок в 75 муниципальных образованиях на общей площади 32,57га, и общим объемом 11 529куб.м. отходов

В рамках действующего законодательства региональные операторы по обращению с ТКО наделены полномочиями по выявлению несанкционированных свалок и понуждению правообладателей земельных участков, на которых они образовались, к их ликвидации. Если тот или иной правообладатель не принимает мер по ликвидации несанкционированной свалки, то регоператор вправе убрать такую свалку своими силами или силами привлеченных организаций и затем предъявить возмещение затрат на ее ликвидацию правообладателю земельного участка.

За четыре года мусорной реформы компания «Зеленая роща», региональный оператор по обращению с ТКО в Орловской области, совместно с муниципалитетами из 145 выявленных в 2019 году несанкционированных свалок ликвидировали все свалки, а вместе с выявленными в 2020-2022 году ликвидировано 227 несанкционированных свалок на общей площади 67,64га. Площадь освобожденных от несанкционированных свалок земель сопоставима с 95 футбольными полями. А общий объем мусора на этих свалках составил 15 238 кубометров. Для того, чтобы вывезти это количество отходов потребовалось более 1000 самосвалов.

- К сожалению, несанкционированные свалки как явление пока себя не изжили. Но ужесточающееся в этом направлении законодательство, масштабное внедрение систем видеонаблюдения, несомненно, со временем позволят искоренить такие свалки. Важно отметить, что растет и экологическая культура населения. Во многом это происходит благодаря тому, что, в частности, в системе образования теме экологии начали уделять все больше внимания. А пока мы совместно с муниципалитетами продолжаем борьбу с несанкционированным складированием мусора. Так, в текущем году компания планирует ликвидацию 8 свалок: три свалки в Хотынецком районе, по 2 в Урицком районе и  Орловском муниципальном округе, одну в городе  Орле ,- делится Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща».

 

 

 
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.