В Орловской области за четыре года мусорной реформы от стихийных свалок освободили участки размером в 95 футбольных полей

В 2019 году в Орловской области, как и по всей стране, стартовала мусорная реформа. Одной из ее целей стало выявление и ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО).

Под несанкционированными свалками подразумеваются ТКО объемом более одного кубометра, размещенные в непредназначенных для этого местах (оврагах, лесопосадках и т.д.).



На момент старта мусорной реформы в Орловской области было зафиксировано 145 несанкционированных свалок в 75 муниципальных образованиях на общей площади 32,57га, и общим объемом 11 529куб.м. отходов