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18:30, 7 февраля 2023 года Троснянцы объединились в стремлении помочь российским военнослужащим На передовую отправляют домашнюю выпечку и соленья, одежду, медикаменты, письма со словами поддержки. Посильную помощь оказывает и 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Марья Волобуева – женщина вяжет солдатам носки.





Троснянский район, как и все муниципальные образования Орловской области, активно включился в оказание помощи российским военным, задействованным в специальной военной операции. Посылки из Тросны собираются каждые две недели.



Помогают целыми семьями. На передовую отправляют домашнюю выпечку и соленья, одежду, медикаменты, письма со словами поддержки и многое другое. Также в районе помогли купить две машины, которые уже доставлены солдатам.



Посильную помощь оказывает и 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Марья Волобуева – женщина вяжет солдатам носки.





Татьяна Тимохина





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